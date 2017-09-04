Дмитрий Кудряшов: В любом случае пройду Дортикоса

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя против американца Юниерса Дортикоса, который состоится 23 сентября.

Мне не нужно было особо изучать Дортикоса, потому что я в принципе интересуюсь всеми топовыми боксерами своего веса, коим он и является. У меня есть понимание, что это за боксер, сейчас детально все разбираем – сильные и слабые стороны.

Я впервые буду боксировать в Америке, но абсолютно никакой нервозности из-за этого нет. Было сложнее боксировать в прошлом бою дома в Ростове-на-Дону. Что касается уверенности относительно самого боя, то я в любом случае пройду Дортикоса, иначе, зачем я здесь?», — приводит слова Кудряшова Р-Спорт.