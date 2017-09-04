Давид Де Хеа: В 16 лет я понял, что могу выступать на высоком уровне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид Де Хеа признался, что никогда не ставил себе цель пробиться в число лучших вратарей мира.
«Любому футболисту приятно слышать, что люди довольны его игрой. Но я хотел бы сосредоточиться на тренировках. Сейчас нужно работать.
Честно говоря, раньше я не думал о том, как стать лучшим. Мне просто хотелось играть. Повзрослев, я начал задумываться об этом все чаще и чаще.
В 15-16 лет я понял, что могу выступать на высоком уровне, и моя мечта сбылась. Очень рад защищать цвета «Манчестер Юнайтед», – цитирует испанца клубная пресс-служба.
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