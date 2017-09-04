Владимир Пильгуй: Черчесову было важно просмотреть ближайший резерв

Бывший вратарь сборной СССР и «Динамо» Владимир Пильгуй прокомментировал победу сборной России в контрольном матче над московским «Динамо».

- Что касается сборной России, то первый тайм выдался более содержательным. Хорошо комбинировали, создавали голевые моменты, - приводит слова Пильгуя Rusfootball.Info - Во втором тайме выглядели немного сумбурно, но это естественно, ведь ребята только собрались. Им надо наладить взаимопонимание, сыграться. А в целом, показали игру неплохого качества. Если говорить об игре московского «Динамо», то тут, конечно, стоит сказать, что динамовцы не самым лучшим образом выглядели на поле. Все-таки уровень игры москвичей был гораздо ниже игроков сборной России. Кроме того, главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев выпустил не основной состав. На фоне этого игроки сборной России смотрелись в разы лучше и заслуженно одержали победу.

- Многие в восторге от Константина Рауша. Как вам его игра?

- Сейчас, я бы не давал каких-то авансов, все-таки это не тот уровень, где проверяется мастерство и прочее. Все ребята сыграли достаточно неплохо, но повторюсь, говорить, что сейчас кто-то супер-звезда, еще рано. Я считаю, что надо проверять на командах более высокого класса, чем московское «Динамо».



- Была ли вообще необходимость в такого рода матче? Огромное число болельщиков выражало мнение, что матч против сборной Анголы, от которой российская сторона отказалась, был бы куда более продуктивным.

- Я считаю, что этот матч полезен, потому что ребята только-только собрались, им нужно втягиваться, и в ритм сборной, и в требования, которые предъявляют игрокам. Я думаю, что «Динамо» – оптимальный вариант. А что касается матча со сборной Анголой, наверное, правильно, что отказались. Намечается же товарищеский матч со сборной Аргентины, вот тут посмотрим, на что способны наши ребята. Здесь будет настоящая проверка.



- Как вы в целом отнеслись к такому составу сборной России? Меньше чем за год до чемпионата Мира наигрывается не основа, а резервисты.

- Неизвестно еще, что у нас основа, а что резервисты. Сейчас как раз проверяются все возможности игроков, именно за год до мирового первенства. Я думаю, что у нас сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков, которые могут сыграть за нашу сборную.