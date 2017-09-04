Владимир Пильгуй: Черчесову было важно просмотреть ближайший резерв
Бывший вратарь сборной СССР и «Динамо» Владимир Пильгуй прокомментировал победу сборной России в контрольном матче над московским «Динамо».
- Что касается сборной России, то первый тайм выдался более содержательным. Хорошо комбинировали, создавали голевые моменты, - приводит слова Пильгуя Rusfootball.Info - Во втором тайме выглядели немного сумбурно, но это естественно, ведь ребята только собрались. Им надо наладить взаимопонимание, сыграться. А в целом, показали игру неплохого качества. Если говорить об игре московского «Динамо», то тут, конечно, стоит сказать, что динамовцы не самым лучшим образом выглядели на поле. Все-таки уровень игры москвичей был гораздо ниже игроков сборной России. Кроме того, главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев выпустил не основной состав. На фоне этого игроки сборной России смотрелись в разы лучше и заслуженно одержали победу.
- Многие в восторге от Константина Рауша. Как вам его игра?
- Сейчас, я бы не давал каких-то авансов, все-таки это не тот уровень, где проверяется мастерство и прочее. Все ребята сыграли достаточно неплохо, но повторюсь, говорить, что сейчас кто-то супер-звезда, еще рано. Я считаю, что надо проверять на командах более высокого класса, чем московское «Динамо».
- Была ли вообще необходимость в такого рода матче? Огромное число болельщиков выражало мнение, что матч против сборной Анголы, от которой российская сторона отказалась, был бы куда более продуктивным.
- Я считаю, что этот матч полезен, потому что ребята только-только собрались, им нужно втягиваться, и в ритм сборной, и в требования, которые предъявляют игрокам. Я думаю, что «Динамо» – оптимальный вариант. А что касается матча со сборной Анголой, наверное, правильно, что отказались. Намечается же товарищеский матч со сборной Аргентины, вот тут посмотрим, на что способны наши ребята. Здесь будет настоящая проверка.
- Как вы в целом отнеслись к такому составу сборной России? Меньше чем за год до чемпионата Мира наигрывается не основа, а резервисты.
- Неизвестно еще, что у нас основа, а что резервисты. Сейчас как раз проверяются все возможности игроков, именно за год до мирового первенства. Я думаю, что у нас сейчас нет основы, поэтому было важно просмотреть всех игроков, которые могут сыграть за нашу сборную.
Матч
Голы
Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).
Состав
Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)
Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция