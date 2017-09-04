Игорь Криушенко: Если люди просто плюют, то их нужно менять
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от сборной Швеции со счетом 0:4.
– Этом цикле уже все потеряно. Но впереди еще два матча против грозных
Голландии и Франции. Будут ли какие-то изменения в составе и вообще, что будет
дальше?
– Однозначно, изменения будут. Потому что ну такое терпеть нельзя, - цитирует Криушенко Tribuna - Здесь есть определенное доверие к людям. И если они его не оправдывают, если они плюют просто… Такое нельзя прощать и нужно сделать просто какие-то выводы и дать шанс другим.
– Кому нельзя прощать? Кого в сборной больше не будет?
– Я не буду переходить на личности. Я для себя определенные выводы сделал и решение приму.
Матч
Белоруссия - Швеция - 0:4 (0:3)
Голы
Форсберг 18 (0:1). Нюман 24 (0:2). Берг 37 (0:3). Гранквист 84 (0:4 - пен.).
Место и дата
03 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция