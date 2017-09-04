Игорь Криушенко: Если люди просто плюют, то их нужно менять

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от сборной Швеции со счетом 0:4.

– Этом цикле уже все потеряно. Но впереди еще два матча против грозных Голландии и Франции. Будут ли какие-то изменения в составе и вообще, что будет дальше?

– Однозначно, изменения будут. Потому что ну такое терпеть нельзя, - цитирует Криушенко Tribuna - Здесь есть определенное доверие к людям. И если они его не оправдывают, если они плюют просто… Такое нельзя прощать и нужно сделать просто какие-то выводы и дать шанс другим.

– Кому нельзя прощать? Кого в сборной больше не будет?

– Я не буду переходить на личности. Я для себя определенные выводы сделал и решение приму.