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Игорь Криушенко: Если люди просто плюют, то их нужно менять

Источник:  UA TribunaКомментарии

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от сборной Швеции со счетом 0:4.

– Этом цикле уже все потеряно. Но впереди еще два матча против грозных Голландии и Франции. Будут ли какие-то изменения в составе и вообще, что будет дальше?
– Однозначно, изменения будут. Потому что ну такое терпеть нельзя, - цитирует Криушенко Tribuna -  Здесь есть определенное доверие к людям. И если они его не оправдывают, если они плюют просто… Такое нельзя прощать и нужно сделать просто какие-то выводы и дать шанс другим.

– Кому нельзя прощать? Кого в сборной больше не будет?
– Я не буду переходить на личности. Я для себя определенные выводы сделал и решение приму.

Матч

Белоруссия - Швеция - 0:4 (0:3)

Голы

Форсберг 18 (0:1). Нюман 24 (0:2). Берг 37 (0:3). Гранквист 84 (0:4 - пен.).

Место и дата

03 сентября 19:00, , Онлайн-трансляция

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