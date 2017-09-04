Валерий Петраков: Оборону «Сибири» очень сложно взломать

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1) в матчи одиннадцатого тура ФНЛ.

«Неоднозначное мнение о матче: по содержанию игры мы хозяевам ни в чём не уступили, но уступили в самом важном - счете. Одна-единственная ошибка привела к взятию наших ворот, мы не смогли правильно организовать игру, и однозначных моментов во втором тайме для того, чтобы сравнять счет, к сожалению, не было.

Такую оборону, как у «Сибири», достаточно тяжело взломать, хотя я в перерыве подсказывал футболистам, что нужно больше скоростных и индивидуальных действий, что нужно создавать моменты и зарабатывать штрафные, но у нас все это было на подступах. За исключением верховой борьбы, которую мы чаще выигрывали, отметить нечего. Поэтому такой плачевный итог», - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.