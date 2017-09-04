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Валерий Петраков: Оборону «Сибири» очень сложно взломать

Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение от «Сибири» (0:1) в матчи одиннадцатого тура ФНЛ.

«Неоднозначное мнение о матче: по содержанию игры мы хозяевам ни в чём не уступили, но уступили в самом важном - счете. Одна-единственная ошибка привела к взятию наших ворот, мы не смогли правильно организовать игру, и однозначных моментов во втором тайме для того, чтобы сравнять счет, к сожалению, не было.

Такую оборону, как у «Сибири», достаточно тяжело взломать, хотя я в перерыве подсказывал футболистам, что нужно больше скоростных и индивидуальных действий, что нужно создавать моменты и зарабатывать штрафные, но у нас все это было на подступах. За исключением верховой борьбы, которую мы чаще выигрывали, отметить нечего. Поэтому такой плачевный итог», - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.

Матч

Сибирь - Томь - 1:0 (1:0)

Голы

Дегтярёв 34 (1:0).

Состав

Сибирь: Цыган, Аравин, Цховребов, Гладышев (Азаров, 55), Магаль (Галыш, 85), Мищенко, Макаренко, Плопа, Андреев (Парфинович, 46), Дегтярёв, Житнев (Беляев, 83)

Томь: Шафинский, Пульич, Герасимов (Зуйков, 52), Микуцкис, Иванов, Макурин (Померко, 72), Деобальд (Кудряшов, 73), Войдель, Сасин, Саная, Соболев

Предупреждения:

Магаль, 63 - Войдель, 33; Зуйков, 78; Пульич, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

02 сентября 13:00, Спартак, Онлайн-трансляция

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