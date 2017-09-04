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Эдер: Подумываю над тем, чтобы нанять репетитора по русскому языку

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Новичок московского «Локомотива» Эдер дал интервью клубной пресс-службе.

– Пик интереса наверняка был год назад, после Евро-2016.
– Это было нечто! В Португалии, похоже, не осталось газет и журналов, которые со мной бы не пообщались. Было еще много корреспондентов из Франции, Англии, Италии… И все те же вопросы: «Вспомните, как вы забивали тот самый исторический гол», «А как там Кришитану Роналду?». Многие люди спрашивали и спрашивают меня про Евро, но это уже в прошлом. Сегодня я игрок «Локомотива» и хочу говорить о моей команде, о том, что происходит сейчас. Самое важное – как можно скорее адаптироваться здесь.

– Как в семье отнеслись к выбору в пользу России?
– Родители знают, что я перешел в «Локомотив». Отец счастлив, что я принял такое решение: он знает, что это большой клуб в России, новый вызов для меня. Мама в футболе не особо разбирается: ей достаточно знать, что у меня все хорошо, и что я счастлив. Но, конечно, я рассказал ей о «Локо». Я бы хотел, чтобы моя семья и друзья были рядом. Буду ждать их в Москве.

– Ману, кстати, довольно-таки быстро выучил русский язык. У тебя есть такая цель?
– Да, я подумываю над тем, чтобы нанять репетитора. Это поможет и в быту, и в футболе. Первое слово, которое я выучил? «Спасибо»! Когда получал форму, хотел поблагодарить администратора команды, но что-то меня заклинило: забыл, нужно сказать «привет» или «спасибо». Но в итоге выбрал правильный вариант. Спустя пару дней я уже немного подучил русский: «Как дела?», «Доброе утро!», думаю, это только начало, – заявил форвард.

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