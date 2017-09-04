Геннадий Шипулин: Главная тяговая сила этой сборной – Михайлов и Гранкин

Президент «Белогорья» Геннадий Шипулин – о победе мужской сборной России на чемпионате Европы.

– Кого для себя открыли – Дмитрия Волкова?

– Дима блестяще сыграл. Клюка – то же самое. Хотя у него там травма была. Хорошие ребята, что тут еще можно сказать.

– Титул MVP чемпионата отдали Михайлову. Волков с Гранкиным попали в символическую сборную турнира.

– Михайлов заслужил MVP. Сморите, как он тянул за собой команду. Главная тяговая сила этой сборной – Михайлов и Гранкин. Это те люди, которые вели за собой команду, во многом сделали эту победу. Я им аплодирую.

Напомним, сегодня ночью сборная России обыграла в финале чемпионата Европы по волейболу сорную Германии со счетом 3:2.