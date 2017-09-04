Геннадий Шипулин: Главная тяговая сила этой сборной – Михайлов и Гранкин
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Президент «Белогорья» Геннадий Шипулин – о победе мужской сборной России на чемпионате Европы.
– Кого для себя открыли – Дмитрия Волкова?
– Дима блестяще сыграл. Клюка – то же самое. Хотя у него там травма была. Хорошие ребята, что тут еще можно сказать.
– Титул MVP чемпионата отдали Михайлову. Волков с Гранкиным попали в символическую сборную турнира.
– Михайлов заслужил MVP. Сморите, как он тянул за собой команду. Главная тяговая сила этой сборной – Михайлов и Гранкин. Это те люди, которые вели за собой команду, во многом сделали эту победу. Я им аплодирую.
Напомним, сегодня ночью сборная России обыграла в финале чемпионата Европы по волейболу сорную Германии со счетом 3:2.
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