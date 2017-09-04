Павел Колобков: Допинг-инспектора получили разрешение на посещение закрытых городов РФ

Министр спорта России Павел Колобков на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии рассказал о ситуации с допуском допинг-инспекторов в закрытые города и оценил ситуацию с образовательными программами РУСАДА.

«Было выдано разрешение на посещение допинг-инспекторами закрытых городов, где в небольшом количестве тренировались спортсмены. От 4 до 15 спортсменов проживают в таких городах.

РУСАДА разработало систему добровольного тестирования тех спортсменов, которые еще не включены в пул тестируемых. Будет и обязательное тестирование кандидатов в сборные. Важнейшую роль в противодействии распространению допинга играют образовательные мероприятия. РУСАДА разработаны и направлены в вузы материалы для включения в образовательную программу. Также важна работа с регионами, там проходят обучающие семинары. ФМБА проводятся научные исследования по фармакокинетике. Произведен анализ БАДов для спортсменов.

Один из самых тонких моментов связан с развитием института информаторов. РУСАДА предоставило информацию о проводимой в настоящее время работе с лицами, согласившимися на сотрудничество, а также теми, кто информирует РУСАДА о возможных нарушениях по телефону и электронной почте. Огромную работу в этом направлении проводит ОКР, в некоторых федерациях подобная система уже действует, например в ВФЛА. В РУСАДА создан отдел по работе с информаторами», — цитирует Колобкова «Р-Спорт».