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Юлия Ефимова: На Восточный экономический форум еду, как на разведку перед Токио-2020

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Пятикратная чемпионка мира по плаванию, трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова рассчитывает определиться с местом подготовки к Олимпиаде-2020 в Токио на Восточном экономическом форуме, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке.

– Самая важная задача – познакомиться с возможностью организовать подготовку на Дальнем Востоке к летней Олимпиаде-2020, которая пройдут в Токио. Можно сказать, на ВЭФ едем – как на разведку перед Играми. Я осталась в спорте только потому, что не выиграла золотую олимпийскую медаль. По логистике, по эмоциональному и психологическому комфорту лучшим вариантом для проведения сборов перед Олимпиадой является – Дальний Восток. Разница во времени между Токио и, например, Хабаровском с Владивостоком – всего один час. Прямой перелёт из Хабаровска занимает 2 часа 40 минут, а из Владивостока – 2 часа 10 минут. На Дальнем Востоке отличная экология, очень качественное питание, а июле – очень комфортная погода. Но главная проблема – отсутствие необходимой инфраструктуры для проведения сборов по плаванию. Речь даже не столько о подготовке Юлии Ефимовой и Efimova Team к одной Олимпиаде. Во-первых, предолимпийский чемпионат мира в 2019 году пройдёт в Южной Корее, а послеолимпийский в 2021 году – в Японии. А во-вторых и в-главных, появление даже одного современного плавательного комплекса в регионе даст огромный толчок развитию нашего любимого вида спорта на Дальнем Востоке. Очень надеюсь, что на Форуме нам удастся познакомиться с руководителями дальневосточных регионов, крупных компаний, которые там работают – и заинтересовать их нашим видом спорта. Уверена, что поездка на ВЭФ будет не просто интересной и познавательной, но и результативной! – рассказала Ефимова.

5 сентября Юлия Ефимова встретится с юными пловцами Владивостока. 6 сентября примет участие в благотворительном забеге в защиту амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также выступит на деловой сессии «Спорт. Что будет сделано?».

Напомним, что Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Организатор Форума – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

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