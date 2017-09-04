Дмитрий Медведев: Наши спортсмены снова продемонстрировали силу в нелегкой спортивной борьбе

Как сообщает RT, премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил мужскую национальную сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы.



Накануне команда из РФ нанесла поражение немецким волейболистам в финале в трех партиях (25:19, 20:25, 25:22, 17:25, 15:13).

«Поздравляю российскую сборную по волейболу с победой на чемпионате Европы! Наши спортсмены снова продемонстрировали силу и мастерство в нелегкой спортивной борьбе. Успехов и дальнейших побед!» – написал Медведев на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Отметим, что сборная России во второй раз в своей истории выиграла чемпионат Европы.