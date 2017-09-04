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Защитник «Суонси»: «МЮ» – команда-разрушитель, которая должна стать чемпионом Англии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Суонси» Элфи Моусон считает «Манчестер Юнайтед» главным фаворитом в борьбе за титул чемпиона Англии.

«У них есть игроки, которые могут в одиночку решить исход любого матча. На мой взгляд, «Юнайтед» выиграет не один титул. Это просто команда-разрушитель, которая должна стать чемпионом Англии. По крайней мере, если они продолжат в том же духе, у них это получится.

Все футболисты «Манчестера» бьются за Моуринью. Они знают, чего хотят. Каждый из них борется за место в основе, что идет на пользу всей команде», – приводит слова защитника Sky Sports.

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