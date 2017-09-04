Алексей Спиридонов: Сборная и без меня все выиграла, не нужно разлагать коллектив

Доигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов прокомментировал победу сборной России на чемпионате Европы в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счетом 3:2.

«Раз выиграли чемпионат Европы, значит хорошо сыграли. Это уже второй раз в истории, когда мы стали чемпионами Европы и доказали право быть лучшей командой континента. Команда у нас нормальная, ну а кто будет выигрывать, если не молодые? Старики, что ли?

Я разговаривал с главным тренером и отказался от сборной сам. Он хотел меня видеть в команде, но у меня была беременна супруга, ей нужно было помогать. Поздравляю Сергея Константиновича с такой большой победой. А что касается меня, то они и без меня все выиграли, зачем разлагать коллектив?» — цитирует Спиридонова ТАСС.