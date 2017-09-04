Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия- : -Россия
Хоккей  Торпедо- : -Динамо Москва
Футбол  Германия- : -Норвегия
Баскетбол  Черногория- : -Хорватия
Хоккей  Спартак- : -СКА
Футбол  Англия- : -Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Тосно» подписал экс-форварда «Партизана»

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Сербский нападающий Никола Труич продолжит карьеру в «Тосно», сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на два года, форвард будет выступать под 77 номером.

Последним клубом игрока была сербская «Войводина», ранее Труич играл за «Партизан», «Напредак», «Телеоптик», «Смедерево» и израильский «Хапоэль Акко». Также на его счету матчи за юношескую и молодежную сборные Сербии.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Где наши 30 процентов?» Что за скандал с трансфером Роши в «Спартак»«Где наши 30 процентов?» Что за скандал с трансфером Роши в «Спартак»Переход Педро Роши из «Гремио» в «Спартак» вызвал скандал в Бразилии.«Тосно» расторг контракт с Гутором по обоюдному согласиюВратарь Александр Гутор и «Тосно» пришли к взаимному соглашению о расторжении контракта, сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.Антон Заболотный: Есть мотивация и желание остаться в сборнойНападающий «Тосно» и сборной России Антон Заболотный поделился впечатлениями от дебюта за национальную команду в товарищеском матче с «Динамо» (3:0).Юрген Клопп: Не верьте всему, что в прессе пишут о КоутиньоГлавный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о ситуации с возможным переходом полузащитника Филиппе Коутиньо в «Барселону» и не стал сравнивать ее с трансфером полузащитника «Боруссии» (Дортмунд) Усмана Дембеле.Килиан Мбаппе: «ПСЖ» и раньше интересовал меня, а Неймар стал бонусомФорвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил, почему решил перейти в столичный клуб, а не уехал в Англию или Испанию.
Футбол
Роман Орещук: Рауш сильнее Комбарова, но Дмитрий – боевая единица сборной России
Футбол
Гризманн может стать игроком «МЮ» в январе 2018 года
Футбол
В Киргизии отменили матч из-за угрозы теракта
Футбол
Кирилл Панченко: «Зенит» идет на первом месте, будем максимально готовиться. Это суперматч
все новости
Тосно
Тоснокалендарьстатистика
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы