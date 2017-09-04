«Тосно» подписал экс-форварда «Партизана»

Сербский нападающий Никола Труич продолжит карьеру в «Тосно», сообщает официальный сайт клуба из Ленинградской области.

Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на два года, форвард будет выступать под 77 номером.

Последним клубом игрока была сербская «Войводина», ранее Труич играл за «Партизан», «Напредак», «Телеоптик», «Смедерево» и израильский «Хапоэль Акко». Также на его счету матчи за юношескую и молодежную сборные Сербии.