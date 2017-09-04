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Павел Сиваков: Скоро я стану французом

Источник:  CyclingnewsКомментарии

Российский велогонщик Павел Сиваков сообщил, что в 2018 году получит французский паспорт.

«В 2018 году я получу французкое гражданство. Правда неизвестно пока, в майке какой страны я выступлю на чемпионате мира, Франции или России. Мне очень близки по духу обе страны, но французом я себя чувствую больше», - приводит слова Сивакова Cycling News.

Напомним, ранее победитель молодежной веломногодневки «Джиро д'Италия» подписал контракт с британской командой Sky.

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