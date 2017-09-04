«Зенит» не рассматривает уход Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна

Форвард «Зенита» Артем Дзюба не покинет петербургский клуб в ближайшее время, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

- Аренда в «Фенербахче»? Эта информация не соответствует действительности. Дзюба не хочет уходить в иностранный клуб, «Зенит» не рассматривает варианты ухода Дзюбы как минимум до зимнего трансферного окна, - приводит слова источника «Р-Спорт».

Дзюба уходит в «Фенербахче» – насколько это реально?

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что турецкий клуб хочет арендовать форварда.

Артем Дзюба в сезоне 2017/18 провел девять матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола, контракт игрока с петербургской командой действует до 30 июня 2020 года.

В летнее трансферное окно из «Зенита» в «Фенербахче» перешли Жулиано и Луиш Нету.



