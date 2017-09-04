Вячеслав Колосков: В сборной Черчесова никто не скажет про «ваши ожидания – ваши проблемы»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против «Динамо».

— Оцените, насколько уместен и оправдан был выбор соперника, если учитывать оставшиеся до начала чемпионата мира сроки?

— Сильные национальные команды сейчас, увы, заняты, - цитирует Колоскова RT - На всех континентах проводятся предварительные этапы отборочных соревнований. Сборные сражаются за право приехать к нам следующим летом. По сути, выбирать было не из кого. Свободных команд из тех, с которыми было бы интересно сыграть, в мире просто нет. Но это не отменяет того факта, что сбор проводить нужно. Черчесову необходимо познакомиться с рядом футболистов, которых он видел прежде только с трибун стадионов. Никогда с ними не работал, не знал их характер и физические особенности. Поэтому вопросов о целесообразности сбора возникать ни у кого не должно. Ну а «Динамо»? Тут уж, как говорится, кого бог послал. Конечно, можно было поискать посильнее команду, но наши клубы первой четверки в скором времени начнут выступление в еврокубках, им сейчас не до спарринга. Считайте, что ситуация была безвыходной, поэтому стоит сказать «Динамо» спасибо за то, что в клубе дали согласие.

— Матчем с «Динамо» Черчесов отметил свою первую годовщину на посту главного наставника сборной России. Какие изменения, произошедшие за этот период, вы можете выделить?

— Самое главное, изменилось взаимоотношение между командой и страной. Посудите сами: на товарищеский матч команду приехало поддержать 15 тысяч зрителей. Люди стали переживать за сборную, к ней прикован повышенный интерес, ее начинают любить, в нее начинают верить.

— Как удалось вновь завоевать сердца российских болельщиков?

— Рецепт оказался довольно прост: сама команда изменила отношение к делу и зрителю. Футболисты отдают себе отчет, где они находятся, зачем и какую роль играют. Теперь вряд ли найдется смельчак, который скажет по результатам неудачного матча: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Все заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадионы и игры сборной. Вера есть, осталось ее подкрепить результатом.