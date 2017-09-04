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Вячеслав Колосков: В сборной Черчесова никто не скажет про «ваши ожидания – ваши проблемы»

Источник:  RT на русскомКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против «Динамо».

— Оцените, насколько уместен и оправдан был выбор соперника, если учитывать оставшиеся до начала чемпионата мира сроки?
— Сильные национальные команды сейчас, увы, заняты, - цитирует Колоскова RT - На всех континентах проводятся предварительные этапы отборочных соревнований. Сборные сражаются за право приехать к нам следующим летом. По сути, выбирать было не из кого. Свободных команд из тех, с которыми было бы интересно сыграть, в мире просто нет. Но это не отменяет того факта, что сбор проводить нужно. Черчесову необходимо познакомиться с рядом футболистов, которых он видел прежде только с трибун стадионов. Никогда с ними не работал, не знал их характер и физические особенности. Поэтому вопросов о целесообразности сбора возникать ни у кого не должно. Ну а «Динамо»? Тут уж, как говорится, кого бог послал. Конечно, можно было поискать посильнее команду, но наши клубы первой четверки в скором времени начнут выступление в еврокубках, им сейчас не до спарринга. Считайте, что ситуация была безвыходной, поэтому стоит сказать «Динамо» спасибо за то, что в клубе дали согласие.

— Матчем с «Динамо» Черчесов отметил свою первую годовщину на посту главного наставника сборной России. Какие изменения, произошедшие за этот период, вы можете выделить?
— Самое главное, изменилось взаимоотношение между командой и страной. Посудите сами: на товарищеский матч команду приехало поддержать 15 тысяч зрителей. Люди стали переживать за сборную, к ней прикован повышенный интерес, ее начинают любить, в нее начинают верить.

— Как удалось вновь завоевать сердца российских болельщиков?
— Рецепт оказался довольно прост: сама команда изменила отношение к делу и зрителю. Футболисты отдают себе отчет, где они находятся, зачем и какую роль играют. Теперь вряд ли найдется смельчак, который скажет по результатам неудачного матча: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Все заинтересованы в том, чтобы болельщики приходили на стадионы и игры сборной. Вера есть, осталось ее подкрепить результатом.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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