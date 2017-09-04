Вячеслав Колосков: В точечной натурализации сильных игроков нет ничего плохого

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против «Динамо».

— Кто из так называемого резервного состава запомнился вам больше всех?

— Не буду оригинален и присоединюсь к общественному мнению, – цитирует Колоскова RT – Очень хороши Миранчуки. Но братья не в первый раз привлекают к себе внимание и заслуживают положительных отзывов. Лично мне понравился Заболотный, своей агрессивностью, подвижностью, мощью. Линия защиты приятно порадовала и Рауш и Фернандес оставили только положительные впечатления. Я абсолютно уверен, что и Константин и Марио, да и само собой Миранчуки, это игроки не резерва, а основы сборной России. Возможно даже, они будут выходить в стартовом составе матчей чемпионата мира.

— Вы выделили сразу двух натурализованных игроков: Фернандеса и Рауша. Значит ли это, что программа с выдачей российских паспортов легионерам полностью себя оправдывает?

— Пока трудно сказать. Поголовной натурализации у нас, к счастью, пока нет. Возьмем, к примеру, Гильерме. Он получил паспорт, был заигран за сборную, но пока не сложилось. Тот же Фернандес проявил себя на данный момент лучше. Если натурализация и в дальнейшем будет работать также: по точечной селекции усиления нашей командой игроками высокого международного уровня — ничего плохого я в этом не вижу.