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Вячеслав Колосков: В точечной натурализации сильных игроков нет ничего плохого

Источник:  RT на русскомКомментарии

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от товарищеского матча национальной команды против «Динамо».

— Кто из так называемого резервного состава запомнился вам больше всех?
— Не буду оригинален и присоединюсь к общественному мнению, – цитирует Колоскова RT – Очень хороши Миранчуки. Но братья не в первый раз привлекают к себе внимание и заслуживают положительных отзывов. Лично мне понравился Заболотный, своей агрессивностью, подвижностью, мощью. Линия защиты приятно порадовала и Рауш и Фернандес оставили только положительные впечатления. Я абсолютно уверен, что и Константин и Марио, да и само собой Миранчуки, это игроки не резерва, а основы сборной России. Возможно даже, они будут выходить в стартовом составе матчей чемпионата мира.

— Вы выделили сразу двух натурализованных игроков: Фернандеса и Рауша. Значит ли это, что программа с выдачей российских паспортов легионерам полностью себя оправдывает?
— Пока трудно сказать. Поголовной натурализации у нас, к счастью, пока нет. Возьмем, к примеру, Гильерме. Он получил паспорт, был заигран за сборную, но пока не сложилось. Тот же Фернандес проявил себя на данный момент лучше. Если натурализация и в дальнейшем будет работать также: по точечной селекции усиления нашей командой игроками высокого международного уровня — ничего плохого я в этом не вижу.

Матч

Россия - Динамо - 3:0 (2:0)

Голы

Миранчук А. 22 (1:0). Заболотный 40 (2:0). Фернандес 58 (3:0).

Состав

Россия: Лунев, Фернандес (Игнатьев, 71), Нойштедтер, Кутепов, Шахов, Рауш (Чернов, 71), Миранчук А. (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 61), Кузяев, Миранчук А. (Митришев, 68), Заболотный (Панченко, 56)

Динамо: Нарубин (Шунин, 46), Терехов С. (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Морозов (Козлов, 46), Хольмен, Рыков, Соу (Сапета, 46), Катрич (Соснин, 46), Тиам (Зотов, 61), Вандерсон (Погребняк, 46), Луценко (Кузьмин, 79)

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

03 сентября 17:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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