Юрий Белоус: Не думаю, что Абрамович-младший заинтересован в покупке ЦСКА

Бывший президент «Москвы» Юрий Белоус прокомментировал возможную продажу московского ЦСКА за 300 млн долларов.



«Разговоры о продаже ЦСКА идут очень давно, но сегодня капитализация клуба очень сильно увеличилась за счет нового стадиона, прилегающих офисных помещений и так далее. Поэтому сегодня с точки зрения экономики не лучшее время для продажи — сейчас лучше покупать, потому что приобрести можно за дешево. Абрамович-младший может купить ЦСКА? Не думаю, что он захочет вкладываться в российский клуб. В Англии и некоторых стран западной Европы футбольный клуб — это бизнес. Тот же лондонский «Арсенал», к примеру, постоянно дает прибыль, пусть эти деньги и идут обратно в клуб для его развития, но главное — акции клуба прибыльны. У нас же футбол — бизнес для всех, кроме акционеров. Поэтому в российском футболе зарабатывают агенты, футболисты, менеджеры — кто угодно, кроме владельцев. Так что по поводу покупки ЦСКА Абрамовичем вопрос исключен.

С другой стороны и Евгений Леннорович вряд ли согласится. Для него ЦСКА — источник радости и вдохновения. Полностью клуб он продавать сейчас не будет, может быть, захочет найти партнеров, которые инвестировали бы деньги. Но найти их будет очень сложно», - цитирует Белоуса «Спорт день за днем«.