Денис Терентьев: Бердыев научил смотреть на футбол по-новому

Защитник «Зенита» Денис Терентьев поделился мнением о выступлениях под руководством Курбана Бердыева.

«Бердыев дал возможность посмотреть на футбол по-новому. Во взрослом футболе я был, но именно новый качественный уровень мне и многим ребятам, которые пришли, показал он. Открыл для нас футбол по-новому. Элементарно, как нужно правильно работать с мячом, тактические моменты, которые, безусловно, важны в современном футболе.

Разговаривал ли с Манчини? Нет, пока что не разговаривал. Просто слушаю внимательно, что говорит тренер. Я верю, что все они хотят научить, повысить наш уровень. Просто внимательно слушаю и стараюсь выполнять то, что он требует.

Общее у Манчини и Бердыева? Оба очень большие профессионалы. Своим примером, отношением к работе заставляют нас так же ответственно относиться к любимому делу», — цитирует Терентьева официальный сайт «Зенита».