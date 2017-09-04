Константин Зырянов: В «Зените» были партнеры более высокого уровня, чем в «Торпедо»

Полузащитник «Зенита» Константин Зырянов поделился воспоминаниями о переходе в санкт-петербургский клуб из «Торпедо» в 2007 году.

«Прошло уже 10 лет. Теперь могу точно определить: «Плыл, плыл и попал на комфортабельный корабль, а на нем — вперед, в круиз по Средиземноморью». Конечно, бытовые условия в «Зените» были лучше, но не это главное. Да, в «Торпедо» мы тоже играли в красивый футбол, но в «Зените» партнеры были более высокого уровня. Игра, которая доставляет удовольствие и приносит положительный результат, — мечта любого футболиста. Именно в такой ситуации я и оказался.



В начале чемпионата футбол был у нас не очень высокого качества. Но мы старались, импровизировали. И это принесло плоды. Как только травка подросла и поля пришли в нормальное состояние, у «Зенита» стало многое получаться.



Многие считают переломным моментом кубковую победу над «Динамо» — 9:3? Памятная игра. Вышел на замену и забил три мяча. Это лишь второй хет-трик в моей жизни. Первый был еще в «Амкаре». Однако подобные результаты не берутся из ниоткуда. За четыре дня до кубковой встречи мы проиграли тем же динамовцам в чемпионате. То поражение заставило нас многое переосмыслить. Команда завелась, а разгромная победа ее раскрепостила: мы убедились, что способны играть очень хорошо», — цитирует Зырянова официальный сайт «Зенита».