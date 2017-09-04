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Виталий «v1lat» Волочай: Зрители должны понимать, что на самом деле мейджоров не 11, а их нет вообще

Комментарии

Комментатор студии RuHub Виталий «v1lat» Волочай рассказал об освещении турниров в сезоне 2017/2018.

«На самом деле этот сезон не будет особо отличаться от сезона, который был до пятого The International. Зрители должны понимать, что на самом деле «мейджоров» не 11, а их нет вообще. Если в позапрошлом сезоне было три «мейджора» и три квалификации к ним, которые были такими себе водоразделами сезона, в прошлом сезоне таких «мейджоров» было два, то в этом году их просто не будет.

Мы возвращаемся к формату 2014-2015, когда было много турниров, каждый был сам за себя, и каждый турнир стримила студия, которая договорится с организаторами. Все вернулось на 2 года назад, только турниры теперь носят приписку Major или Minor и немного увеличили призовой фонд. Поэтому такого понятия, как неделя квалификаций на «мейджор» — теперь не будет.

Что касается трансляций. Каждый турнир будет стримиться на каналы организаторов, как это и было раньше со Starladder, ESL, DreamHack или EPICENTER. Русскоязычным освещением «мейджоров» или «майноров» будут заниматься эксклюзивно студии, которые обладают правами на трансляции турниров на русском языке. То есть объединенных студий в этом году вы не увидите.

К примеру, первый «майнор» будет освещать студия SLTV. «Мейджор» в Гамбурге и зимний DreamHack — студия RuHub.

Понятное дело, что 90% организаторов не будут себя обременять лишними затратами и привозить русскоязычные студии на место проведения турниров, ибо их никто не обязал это делать. Поэтому большинство «мейджоров» и «майноров» будут комментироваться удаленно, а не с места событий. Хотя добавлю от себя, студия RuHub будет стараться в этом сезоне осветить с места событий хотя бы не меньше турниров, чем в прошлом году, а наши съемочные группы будут работать на максимально возможном количестве турниров вообще».

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