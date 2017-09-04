ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Тосно»
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
ЦСКА одержал победу над «Тосно» в товарищеском матче со счетом 4:2.
В составе армейцев голы на счету Астемира Гордюшенко, Хетага Хосонова, Витиньо и Кирилла Набабкина. Тосненцы ответили точными ударами Евгения Маркова и Александра Трошечкина.
Отметим, матч длился да тайма по 40 минут.
Ближайший матч в чемпионате России ЦСКА проведет 8 сентября в Перми против «Амкара», «Тосно» через день примет «Анжи».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически