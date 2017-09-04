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ЦСКА в товарищеском матче обыграл «Тосно»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

ЦСКА одержал победу над «Тосно» в товарищеском матче со счетом 4:2.

В составе армейцев голы на счету Астемира Гордюшенко, Хетага Хосонова, Витиньо и Кирилла Набабкина. Тосненцы ответили точными ударами Евгения Маркова и Александра Трошечкина.

Отметим, матч длился да тайма по 40 минут.

Ближайший матч в чемпионате России ЦСКА проведет 8 сентября в Перми против «Амкара», «Тосно» через день примет «Анжи». 

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