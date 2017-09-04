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Сергей Шляпников: Если у игроков все получается, то тренеру не нужно вмешиваться

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Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу в финале чемпионата Европы над сборной Германии со счетом 3:2.

«Матч получился тяжелым. Финал не может быть легким. Кто-то надеялся на чудо, а кто-то на себя. Если немцы впервые в истории добрались до медалей, то им уже ничего не оставалось, как пробовать покорить вершину. Мы им этого не позволили. Игра складывалась для нас непросто, потому что накопилась усталость, снизился уровень концентрации по сравнению с предыдущими встречами. Путем замен мы выровняли игру, внесли свежую струю в некоторых элементах. Я горжусь ребятами, что они это сделали.

Эти замены мы готовили по ходу турнира, у нас работала двойная замена. При этом в каждом матче для усиления подачи выходил Максим Жигалов. Отчасти сделанные перестановки были плановыми. Блокирующим – Илье Власову, Ильясу Куркаеву, Артёму Вольвичу – дали передохнуть, пытались найти связки, которые бы работали так, как нам надо. Искали оптимальный состав. В пятой партии что-то из задуманного осуществить удалось.

Почему перед пятой партией большую часть перерыва отдал на откуп ребятам? Перед пятой партией было сказано, что нужно делать. Указания были такими: повысить концентрацию, уделить больше внимания Гроцеру, активнее использовать Михайлова. Александр Бутько в ключевых моментах в концовке сделал, что должен был – отдал Михайлову, а Макс забил важные и нужные мячи. Тренер необходим тогда, когда что-то не получается. Если все идет хорошо, то не стоит мешать», — приводит слова Шляпникова «Красная звезда».

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