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Сергей Кущенко: Главный матч для сборной России на Евробаскете - четвертьфинал

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил мнение что главным матчем для сборной России на Евробаскете станет четвертьфинал.

«Я пока с оптимизмом смотрю на перспективы нашей сборной. Думаю, из группы мы практически вышли, а дальше… Для нашей сборной уже много лет самый главный матч – четвертьфинал. Это своеобразный рубеж. Если там будет показана зрелая и умная игра, и не важно, какой соперник будет, тогда сборная России может иметь реальные шансы что-то выиграть.

Олимпиада, чемпионаты Европы и мира – это очень специфические турниры, они очень длинные. В команде должны играть все 12 человек, должна быть тренерская мысль, а работа докторов и массажистов просто выходит на совсем другой уровень – надо успевать восстанавливать людей к играм. От этого сейчас очень многое зависит, как и от обстановки в команде», — цитирует Кущенко «Р-Спорт».

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