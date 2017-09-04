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Еременко, Месарош, Доус и Воробей - лучшие игроки недели в КХЛ

Источник:  КХЛКомментарии

КХЛ назвала лучших игроков регулярного чемпионата прошедшей недели.

Лучшим вратарем признан московский динамовец Александр Еременко, в двух матчах одержавший две победы. Голкипер отразил 97,56% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 0,96 (оба показателя - лучшие в лиге за неделю).

Лучшим защитником стал Андрей Месарош («Слован»), вместе с командой одержавший две победы в трех матчах. Защитник словацкой команды завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+3», а также набрал в них 4 (3+1) очка.

Лучшим нападающим признан Найджел Доус («Барыс»), в трех матчах набравший 7 (5+2) очков (лучший показатель в лиге) при показателе полезности «+4». На счету нападающего казахстанской команды дубли в поединках с «Металлургом» и «Северсталью».

Лучшим новичком стал защитник Павел Воробей («Куньлунь»), в трех матчах одержавший вместе с командой три победы. 19-летний игрок китайского клуба завершил все эти игры с положительным показателем полезности при общем показателе «+4». В гостевом матче с «Трактором» Воробей стал автором голевой передачи, набрав первое очко в КХЛ.

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