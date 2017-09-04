«Спартак» – СКА. Барабанов выйдет в первом звене, Алтыбармакян – в четвертом
Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Спартака».
В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.
Первое звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;
Второе звено: Хафизуллин - Зуб, Широков - Коскиранта - Калинин;
Третье звено: Яковлев - Рундбланд, Гусев - Прохоркин - Плотников;
Четвертое звено: Рукавишников, Алтыбармакян - Тихонов - Кетов.
Напомним, матч пройдет 4 сентября в Москве и начнется в 19:30.
Матч
Спартак - СКА - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы:
Херсли (Y. Ketov, Тихонов), 7:05 (0:1). Тихонов (Y. Ketov, Плотников), 19:47 (0:2). Ковальчук (Плотников, Гусев), 27:39 (0:3). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 38:33 (0:4). Хафизуллин (Гусев, Прохоркин), 59:09 (0:5).
Место и дата
04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция