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«Спартак» – СКА. Барабанов выйдет в первом звене, Алтыбармакян – в четвертом

Источник:  ХК СКАКомментарии

Тренерский штаб СКА определился с составом на матч против «Спартака».

В воротах сыграет Микко Коскинен, в запасе остался Игорь Шестеркин.

Первое звено: Гавриков - Херсли, Ковальчук - Дацюк - Барабанов;

Второе звено: Хафизуллин - Зуб, Широков - Коскиранта - Калинин;

Третье звено: Яковлев - Рундбланд, Гусев - Прохоркин - Плотников;

Четвертое звено: Рукавишников, Алтыбармакян - Тихонов - Кетов.

Напомним, матч пройдет 4 сентября в Москве и начнется в 19:30.

Матч

Спартак - СКА - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы:

Херсли (Y. Ketov, Тихонов), 7:05 (0:1). Тихонов (Y. Ketov, Плотников), 19:47 (0:2). Ковальчук (Плотников, Гусев), 27:39 (0:3). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 38:33 (0:4). Хафизуллин (Гусев, Прохоркин), 59:09 (0:5).

Место и дата

04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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