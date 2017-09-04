«Спартак» – СКА. Барабанов выйдет в первом звене, Алтыбармакян – в четвертом

КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», «Локомотив» - рижское «Динамо» и другие матчи

КХЛ. Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», «Локомотив» - рижское «Динамо» и другие матчи «Советский спорт» предлагает вашему внимаю результаты матчей игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 5:0.

Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Спартак» СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 5:0.