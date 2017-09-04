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Сергей Светлов: Минское «Динамо» - главное разочарование на старте сезона

Источник:  Russia HockeyКомментарии

Олимпийский чемпион Сергей Светлов назвал главное разочарование стартового отрезка регулярного чемпионата КХЛ.

- Тут двух мнений быть не может - минское «Динамо». По инфраструктуре, любви болельщиков, посещаемости Минск - один из лидеров КХЛ, по набранным очкам - аутсайдер. Пять поражений в пяти матчах чемпионата о многом говорят. И это при том, что календарь у Минска был очень неплохой, команда стартовала дома матчами с «Йокеритом» и «Витязем». В последней игре со «Спартаком» белорусский клуб смотрелся немного получше, выдал, наверное, свой лучший матч в сезоне, но по буллитам все равно уступил. Считаю, многое о ситуации скажет предстоящий матч в гостях у «Северстали», которая тоже выдала фальстарт. Если и  в Череповце Минск проиграет, то турнирная ситуация для него станет совсем сложной.

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