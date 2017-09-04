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Эдуард «Edward» Абгарян: М19 – слабый оппонент

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Игрок Gambit Esports Эдуард «Edward» Абгарян высказался о финале летнего сплита Континентальной лиги против команды М19.

«Я считаю, что мы не сильно изменились по ходу серии, мы показывали почти все, что мы тренировали в плане коммуникации макроигры и так далее. Итемы новые не выкатывали, все было стандартно.

Почему проиграли две игры – из-за того, что немного халатно подошли к третьей игре в плане драфта, слишком много скейлинга взяли. У нас начало игры было довольно шаткое, и M19 хорошо сыграли. Они цеплялись за каждую возможность и не давали нам дышать. Но все равно мы чуть камбэкнули и чуть не выиграли, а могли сыграть еще лучше.

В четвертой игре мы сами ошибались. У нас было преимущество, мы давили-давили-давили, но не знали, как закончить игру – и в итоге проиграли. А пятая игра шла под нашу диктовку, и мы спокойно выиграли.

На самом деле, драфт мы проиграли бы, если бы играли против команды, которая играет на всех героях и прекрасно понимает, что надо взять и в какой ситуации. Но против М19 это сработало, потому что мы знали, как они играют, взяли очень рисковый драфт и на исполнение выиграли.

Драфтами они нас вообще не удивили, потому что мы знали все, что они могли потенциально пикнуть. Немного удивило, что они совершенно ужасно, по-моему, играли в макроигру. Они не знали, что делать, и выиграли только тогда, когда мы допускали еще больше ошибок, чем они. Ну или как в четвертой игре – там получалось так, что если игра затягивалась на максимальные итемы у каждого игрока, то они просто сильнее. М19 – слабый оппонент, на самом деле, а мы просто сыграли плохо в некоторых играх».

Напомним, что в финале Gambit Esports обыграла M19 со счетом 3:2. Коллектив заслужил право представлять СНГ на Чемпионате Мира в Китае.

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