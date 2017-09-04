Российские баскетболисты одержали третью победу на чемпионате Европы, обыграв Бельгию
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Мужская сборная России по баскетболу взяла верх над командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Турции.
Счет встречи: 76:67 (19:18, 16:15, 18:14, 23:20).
Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 20 очков.
Россияне выиграли все три проведенные на турнире встречи и с шестью очками возглавляют группу D.
Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет 5 сентября с Латвией.
Матч
Место и дата
04 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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