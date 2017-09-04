Российские баскетболисты одержали третью победу на чемпионате Европы, обыграв Бельгию

читайте также

Не без проблем, но - в плей-офф! Россия с трудом обыграла Бельгию Сборная России гарантировала себе попадание в плей-офф чемпионата Европы, одержав третью победу подряд на групповом этапе.

Сергей Кущенко: Главный матч для сборной России на Евробаскете - четвертьфинал Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил мнение что главным матчем для сборной России на Евробаскете станет четвертьфинал.

Тимофей Мозгов: Если будем расслаблятся, то бельгийцы накажут Центровой сборной России Тимофей Мозгов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с национальной командой Бельгии.

Россия на ЧЕ: пора на землю – обыгрывать Бельгию После побед над маститыми сербами и турками сборную России на чемпионате Европы ждет встреча с бельгийской командой.