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Российские баскетболисты одержали третью победу на чемпионате Европы, обыграв Бельгию

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Мужская сборная России по баскетболу взяла верх над командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Турции.

Счет встречи: 76:67 (19:18, 16:15, 18:14, 23:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 20 очков.

Россияне выиграли все три проведенные на турнире встречи и с шестью очками возглавляют группу D.

Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет 5 сентября с Латвией.

Матч

Бельгия - Россия - 67:76

Место и дата

04 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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