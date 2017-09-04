Алешандре Фария: Со стороны «Спартака» все было по-честному. Но отец Роши плакал

Спортивный директор бразильского клуба «Спорт-Ресифи» Алешандре Фария в интервью «Радио Джорнал» прокомментировал несостоявшийся переход нападающего Эвертона Фелипе в московский «Спартак».

- Все происходило максимально открыто. Обсуждения начались по инициативе представителя «Спартака», аккредитованного при российском клубе. Он передал в «Спорт-Ресифи» соответствующее предложение. «Спорт» дал ответ, и с этого момента стороны начали оговаривать условия перехода. Затем, тот же представитель начал переговоры с Педро Рошей. Ни о какой недобросовестности не может быть и речи. Делая выбор между двумя футболистами, просто-напросто предпочли Рошу. Это нисколько не умаляет нашего уважения к Фелипе. Эвертон - сильный игрок, который еще принесет «Спорту» немало радости.

Согласно сообщениям бразильской прессы, развязка в переговорах между «Спартаком», «Спортом-Ресифи» и «Гремио» наступила лишь в самый последний день летнего трансферного окна. Последние сутки работа проходила практически в авральном режиме с участием заинтересованных лиц в Москве, Порту-Алегри, Сан-Паулу и Витории.

Некоторым пришлось даже перелететь из города в город, а медосмотр пришлось организовывать под контролем спартаковского врача прямо на месте - в Порту-Алегри. Интрига оказалось настолько закрученной, что после заключительной встречи отец Роши, которого в итоге и приобрел «Спартак», не сдержал слез.

Игрок, попрощавшийся с торсидой в субботу, сегодня утром вылетел в Москву. Согласно бразильским источникам, его уже завтра планируют презентовать в новом клубе.