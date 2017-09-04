Руслан Ротань: Одного сильного соперника мы обыграли, но есть второй

Капитан сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от гостевого матча с командой Исландии в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Все зависит от нас, хотя, естественно, у нас есть и соперник. Соперник сильный. Одного сильного мы уже обыграли, но есть второй, сейчас все мысли о нем. Тренеры на разборе уже в Рейкьявике нам все покажут и расскажут, и, думаю, мы хорошо подготовимся, - приводит слова Ротаня Tribuna.

Игра пройдет 5 сентября, начало - в 21:45 мск.