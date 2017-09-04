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Руслан Ротань: Одного сильного соперника мы обыграли, но есть второй

Источник:  UA TribunaКомментарии

Капитан сборной Украины Руслан Ротань поделился ожиданиями от гостевого матча с командой Исландии в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

- Все зависит от нас, хотя, естественно, у нас есть и соперник. Соперник сильный. Одного сильного мы уже обыграли, но есть второй, сейчас все мысли о нем. Тренеры на разборе уже в Рейкьявике нам все покажут и расскажут, и, думаю, мы хорошо подготовимся, - приводит слова Ротаня Tribuna.

Игра пройдет 5 сентября, начало - в 21:45 мск.

Матч

Исландия - Украина

Место и дата

05 сентября 21:45, , Онлайн-трансляция

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