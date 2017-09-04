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Россия обыграла Бельгию на Евробаскете, ЦСКА победил «Тосно», Дзюба остается в «Зените». Главные новости дня

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.

1. Сборная России обыграла Бельгию на чемпионате Европы по баскетболу

2. ЦСКА в товарищеском матче оказался сильнее «Тосно»

3. Еременко, Месарош, Доус и Воробей - лучшие игроки недели в КХЛ

4. «Зенит» не планирует продавать Артема Дзюбу до зимнего трансферного окна

5. «Ливерпуль» внес форварда Филиппе Коутинью в заявку на Лигу чемпионов

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