Россия обыграла Бельгию на Евробаскете, ЦСКА победил «Тосно», Дзюба остается в «Зените». Главные новости дня
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.
1. Сборная России обыграла Бельгию на чемпионате Европы по баскетболу
2. ЦСКА в товарищеском матче оказался сильнее «Тосно»
3. Еременко, Месарош, Доус и Воробей - лучшие игроки недели в КХЛ
4. «Зенит» не планирует продавать Артема Дзюбу до зимнего трансферного окна
5. «Ливерпуль» внес форварда Филиппе Коутинью в заявку на Лигу чемпионов
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