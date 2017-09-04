Алексей Швед: Лидерство в группе придает уверенности
Источник: ТАССКомментарии
Защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал победу над командой Бельгии (76:67) на групповом этапе проходящего в Турции чемпионата Европы.
Россияне досрочно обеспечили себе путевку в плей-офф.
«Не важно, сколько кто очков набрал сегодня. Главное, что мы одержали третью победу и продолжаем возглавлять группу. Всегда хорошо, когда ты лидируешь в группе. Это придает уверенности», - сказал Швед.
Следующий матч Россия проведет 5 сентября с Латвией.
Матч
Место и дата
04 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция
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