Андрей Кириленко: Нравится настрой и дисциплинированность сборной России

Президент РФБ Андрей Кириленко прокомментировал выступление мужской сборной России на проходящем в Турции чемпионате Европы.

Обыграв сегодня бельгийцев (76:67), россияне одержали третью победу на групповом этапе и досрочно вышли в плей-офф.

«Мне нравится настрой команды и то, что команда дисциплинированна, - сказал Кириленко. - В команде отличная атмосфера, которая не может не радовать. Видно, что всем нравится играть в сборной и вызов не является «обязаловкой. За последние пять лет у нас был провал, мы не играли на том уровне, на котором можем. Все матчи здесь наша команда выиграла с минимальным количеством очков, и сегодня - только в концовке. Это говорит о том, что уровень европейского баскетбола подтянулся».

5 сентября россияне встретятся со сборной Латвии, 7 сентября - с командой Великобритании.