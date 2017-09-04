«Спартак» – СКА. Глушаков под гимн Лиги чемпионов произвел символическое вбрасывание (фото)
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков произвел символическое вбрасывание перед матчем между «Спартаком» и СКА.
Глушаков выполнил вбрасывание под гимн Лиги чемпионов.
Капитан @fcsm_official @DGlushakov8 открыл игру #СПРСКА 👍 pic.twitter.com/IR2f9jLgq7— КХЛ (@khl) 4 сентября 2017 г.
Напомним, матч проходит в Москве и начался в 19:30.
Матч
Спартак - СКА - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы:
Херсли (Y. Ketov, Тихонов), 7:05 (0:1). Тихонов (Y. Ketov, Плотников), 19:47 (0:2). Ковальчук (Плотников, Гусев), 27:39 (0:3). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 38:33 (0:4). Хафизуллин (Гусев, Прохоркин), 59:09 (0:5).
Место и дата
04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически