Найджел Доус: Получение капитанской нашивки не изменило меня

Игрок «Барыса» Найджел Доус, признанных КХЛ лучшим нападающим регулярного чемпионата прошедшей недели, в интервью клубному сайту поделился мнением о старте сезона.

- Дела складываются для нас неплохо. У нас была хорошая домашняя серия, и мы надеемся продолжить в том же духе и в выездных играх.

- Многие фанаты и специалисты считали, что «Барысу» будет сложно воссоздать новое результативное звено после ухода из клуба Брендона Боченски и Дастина Бойда. Но похоже, что с новыми ребятами уже есть хорошее взаимодействие?

- Да, мы работаем над этим, знаю, что новым ребятам очень комфортно в команде. Посмотрите, как начал Даррен, у него отличные показатели на старте сезона. Линден и Мэтт играли вместе в прошлом году, я стараюсь найти с ними хорошую связь. Мы провели в этом сочетании три игры, получилось неплохо, но мы продолжаем улучшать свою игру.

- Можно ли сказать, что получение капитанской нашивки мотивировало тебя еще больше?

- Пожалуй, нет, ведь в предыдущие годы я старался внести большой вклад в результаты, хотя не имел звания капитана или ассистента. Поэтому никаких серьезных изменений не ощутил. Я лишь стараюсь играть максимально полезно и самоотверженно. У нас много молодых ребят в команде и я хочу подавать хороший пример.