RodjER и Crystallize стали игроками Natus Vincere

Организация Natus Vincere укомплектовала состав по Dota 2 на предстоящий сезон.



К команде присоединились экс-игрок Team Empire Владимир «RodjER» Никогосян и бывший игрок Double Dimension Владислав «Crystallize» Кристанек.

«Наконец-то мы завершили трайауты и можем анонсировать новых игроков состава: ими стали RodjER и Crystallize. Вова уже достаточно хорошо знаком фанатам Dota 2 сцены в первую очередь по своим выступлениям за Team Empire, откуда и был совершен трансфер. Влад же практически не имеет опыта выступления на профессиональной сцене, тем не менее он очень хорошо проявил себя во время практических игр, демонстрируя не по годам зрелую игру, что и повлияло на наше решение пригласить его в NaVi. Уверен, что парни оправдают доверие и принесут нам долгожданные титулы.

Также хочу успокоить фанатов, которые волновались за то, успеем ли мы принять участие в квалификациях первых Minor-турниров. Уже завтра парни соберутся на длительный буткемп, откуда и будут играть все отборы. Подробную информацию о предстоящих турнирах ждите в ближайшие дни. В завершении хочу искренне поблагодарить наших преданных болельщиков за терпение и очень прошу оказать поддержку новому составу и тренеру, ведь это то, что помогает не опускать руки, становиться сильнее и работать с удвоенным рвением. Это ваш вполне посильный вклад в будущий успех команды, а всё что зависит от менеджмента и ребят, мы обязуемся сделать», — прокомментировал CEO Natus Vincere Евгений Золотарёв.



Состав Natus Vincere:



Владислав «Crystallize» Кристанек

Данил «Dendi» Ишутин

Виктор «GeneRaL» Нигрини

Владимир «RodjER» Никогосян

Акбар «SoNNeikO» Бутаев



Александр «XBOCT» Дашкевич (тренер)

Дмитрий «Dakota» Шимко (аналитик)

Игорь «caff» Сидоренко (менеджер)



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