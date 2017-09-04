Алексей Швед: Легкой прогулки в матче с Бельгией не ждали

Защитник сборной России Алексей Швед прокомментировал победу над командой Бельгии (76:67) на групповом этапе чемпионата Европы.

Подопечные Сергея Базаревича выиграли в Турции все три проведенных матча и досрочно вышли в плей-офф.

- Показалось, что после двух тяжелых побед над Турцией и Сербией, матч против Бельгии должен сложиться полегче...

- Да с чего бы? Вы же видели - бельгийцы перед этим чемпионатом обыграли Испанию и Италию. Да, в товарищеских матчах, но все-таки! У них - крепкая команда, которая играет в агрессивный баскетбол, хорошо атакует. Так что мы легкой прогулки точно не ждали, - сказал Швед.

- Что с ногой? - вопрос тому же Шведу, подвернувшему лодыжку в конце первой половины.

- Вроде, нормально, - задумчиво смотрит вниз Алексей. - Но точно пока не скажу. Пусть врачи посмотрят.

- Впереди - встреча с Латвией. На отдых - меньше суток. Физически чувствуете себя нормально?

- Тут все в одинаковых условиях. Да, мы сыграли три матча за четыре дня - усталость, конечно, чувствуется. Но вчера был выходной, еще один - впереди. Силы есть, так что будем бороться.