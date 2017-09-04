Никита Курбанов: Главное – сегодня смогли хорошо сыграть в защите

Форвард сборной России Никита Курбанов прокомментировал победу над командой Бельгии (76:67) на групповом этапе чемпионата Европы.

Подопечные Сергея Базаревича выиграли в Турции все три проведенных матча и досрочно вышли в плей-офф.

- Мы знали, что бельгийцы будут действовать жестко, агрессивно, - сказал Курбанов. - Нам надо было сдержать их атаки - и это удалось. Да, может, в самом начале повели себя немного вальяжно, но никакого провала за этим не последовало, а собрались мы быстро. Главное - сегодня смогли хорошо сыграть в защите. В нападении еще надо добавить. Процент реализации бросков сегодня был низкий.