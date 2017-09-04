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Денис Глушаков: Когда Каррера придет на хоккей? Я его сегодня звал…

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Капитан «Спартака» Денис Глушаков дал интервью на хоккейном матче красно-белых со СКА.

- Я уже умею кататься на коньках, но не умею тормозить, - улыбаясь заявил Глушаков в первом перерыве матча. - Никак не могу научиться. Да и по контракту мне это запрещено. Если только где-то на пруду учиться, где никто не видит. А так у меня клюшка и свитер Овечкина уже есть. Но я их берегу. Болельщиков вот маловато на матче. По сравнению с футбольным матчем.

Когда Каррера придет на матч? Я ему предлагал! Но у нас сегодня тяжелая тренировка была. Не все собрались. Может, на следующий поединок и придет.

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