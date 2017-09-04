Сергей Базаревич: Задачу-минимум выполнили, но расслабляться рано

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Бельгии (76:67) на групповом этапе чемпионата Европы.

Россияне выиграли в Турции все три проведенных матча и досрочно вышли в плей-офф.

- Я вот смотрю в статистику, и вижу - действительно, хорошо сыграли в обороне, - сказал Базаревич на пресс-конференции. - Но ощущения во время матча были совсем другие. Скорее, наоборот - мне казалось, что мы действуем плохо. Не везде успеваем, принимаем глупые решения...

- Может, торопились?

- Мы специально выбрали высокий темп - и порой сами за собой не успевали. Отсюда - потери, плохие броски... Но все же нам удалось справиться с непростым соперником. Так что я доволен.

- Швед в первых двух матчах набирал по 22 очка. Сегодня - только 20.

- Вот первое, что я говорю перед игрой: «Леша, ты должен набрать 22 очка, и это решит все наши проблемы!» - смеется Базаревич. - Слушайте, о личной статистике тут думаешь в последнюю очередь. Куда важнее, что Швед проявил характер - он повредил ногу и мог не вернуться на паркет, но сам сказал, что хочет играть. И в нужный момент очень помог команде.

- Как будете готовиться к матчу с Латвией? - вопрос от журналиста из Риги.

- Для начала - пойду к Айнарсу Багатскису (главному тренеру латышей. - Прим. ред.) и расскажу ему свой план на игру.

- Ожидали, что с Бельгией будет упорная борьба?

- Ожидал. И надеялся, что я ошибаюсь - что все пройдет куда легче. Увы, не ошибся - бельгийцы показали, что не зря приехали на Евробаскет. Хорошо, что мы заранее настроились на сложный матч.

- Впервые с 2011 года наша команда вышла в плей-офф чемпионата Европы. Задачу-минимум выполнили?

- С одной стороны - да. Но о плей-офф я пока просто не думаю. Осталось еще два матча в группе - все мысли только о них. Расслабляться рано.