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Сергей Базаревич: Задачу-минимум выполнили, но расслабляться рано

Ярослав Карамов, Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал победу над командой Бельгии (76:67) на групповом этапе чемпионата Европы.

Россияне выиграли в Турции все три проведенных матча и досрочно вышли в плей-офф.

- Я вот смотрю в статистику, и вижу - действительно, хорошо сыграли в обороне, - сказал Базаревич на пресс-конференции. - Но ощущения во время матча были совсем другие. Скорее, наоборот - мне казалось, что мы действуем плохо. Не везде успеваем, принимаем глупые решения...

- Может, торопились?
- Мы специально выбрали высокий темп - и порой сами за собой не успевали. Отсюда - потери, плохие броски... Но все же нам удалось справиться с непростым соперником. Так что я доволен.

- Швед в первых двух матчах набирал по 22 очка. Сегодня - только 20.
- Вот первое, что я говорю перед игрой: «Леша, ты должен набрать 22 очка, и это решит все наши проблемы!» - смеется Базаревич. - Слушайте, о личной статистике тут думаешь в последнюю очередь. Куда важнее, что Швед проявил характер - он повредил ногу и мог не вернуться на паркет, но сам сказал, что хочет играть. И в нужный момент очень помог команде.

- Как будете готовиться к матчу с Латвией? - вопрос от журналиста из Риги.
- Для начала - пойду к Айнарсу Багатскису (главному тренеру латышей. - Прим. ред.) и расскажу ему свой план на игру.

- Ожидали, что с Бельгией будет упорная борьба?
- Ожидал. И надеялся, что я ошибаюсь - что все пройдет куда легче. Увы, не ошибся - бельгийцы показали, что не зря приехали на Евробаскет. Хорошо, что мы заранее настроились на сложный матч.

- Впервые с 2011 года наша команда вышла в плей-офф чемпионата Европы. Задачу-минимум выполнили?
- С одной стороны - да. Но о плей-офф я пока просто не думаю. Осталось еще два матча в группе - все мысли только о них. Расслабляться рано.

Матч

Бельгия - Россия - 67:76

Состав

Бельгия: де Зееув (15), Серрон (12), Мвема (11), Табу (10)

Россия: Швед (20), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10)

Место и дата

04 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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