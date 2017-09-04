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Бельгия – Россия. Говорящие цифры: «+31» в пользу России по количеству… бросков

Лев Тигай
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Выделяем самое интересное из статистики матча Бельгия – Россия, победа в котором (76:67) досрочно вывела нашу команду в плей-офф чемпионата Европы.

Из «бросковых» показателей в первую очередь обычно отслеживают проценты попаданий. Однако в случае с сегодняшним матчем Бельгия - Россия они мало что дают: реализация двухочковых - 60,0:41,2 в пользу бельгийцев, трехочковых - 41,7:26,9 в ту же сторону, штрафных - 87,1:63,6 в противоположную, то есть, нашу. Как видите, по этим данным ничего толком понять невозможно.

Куда красноречивее число выполненных бросков, где у сборной России огромное преимущество: попытки с игры - 60 против 49, штрафные - 31 против 11. И разгромные 90:61 по сумме. Наши бросали по кольцу в полтора раза больше соперника! Немудрено, что они победили.

Кому-то может показаться, что так не бывает, ведь в баскетболе команды владеют мячом по очереди. Но атака - еще не гарантия броска. Во-первых, бельгийцы чаще теряли мяч – 16 раз против 12. Во-вторых, они с треском проиграли подбор: 27-37, включая 2-14 по отскокам, взятым в нападении (именно эти подборы позволяют сразу вновь атаковать корзину). Ну, и сказалось соотношение фолов со штрафными (27-16 и 11-31), которые, как известно, бросают по два, а то и по три подряд.

Матч

Бельгия - Россия - 67:76

Состав

Бельгия: де Зееув (15), Серрон (12), Мвема (11), Табу (10)

Россия: Швед (20), Мозгов (12), Курбанов (10), Хвостов (10)

Место и дата

04 сентября 17:00, Улкер Спортс Арена, Онлайн-трансляция

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