Андрей Кириленко: Видно, что для наших парней вызов в сборную – не обязаловка, не повинность

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал победу российской сборной над командой Бельгии (76:67) на групповом этапе чемпионата Европы.

Подопечные Сергея Базаревича выиграли в Турции все три проведенных матча и досрочно вышли в плей-офф.

- Ожидали, что сборная России уже в трех матчах решит задачу выхода в плей-офф?

- Ожидал, что в принципе выйдем. У нас в последние пять лет был настоящий провал - команда не показывала свой уровень, не могли пройти групповой этап на двух последних Евробаскетах, пропустила чемпионат мира и Олимпиаду... Но теперь мы снова демонстрируем, что готовы бороться на высоком уровне.

- Все-таки, немногие думали, что Россия стартует на турнире с трех побед подряд.

- Так победы-то были тяжелые! Три очка с Турцией, три очка с Сербией... Один бросок в концовке все мог решить в пользу соперников. С Бельгией тоже не было легко. Я всегда говорил - конкуренция в европейском баскетболе выросла. В хороший день любой может обыграть любого. Гляньте, что в Тель-Авиве творится - там все шесть команд в группе идут на равных и вообще не понятно, кто выйдет в плей-офф!

- Что помогло так уверенно начать Евробаскет?

- Настрой, дисциплина, мотивация и атмосфера в сборной. Очень хорошая атмосфера. Парни готовы биться друг за друга, у всех горят глаза. Видно, что для них вызов в команду - не обязаловка, не повинность. Что они хотят выиграть медаль.

- А медаль стала ближе?

- Не спешите с этим! Давайте для начала сыграем с Латвией и Великобританией. Мало выйти в плей-офф - теперь надо обеспечить себе более легкую сетку. О медалях еще успеем помечтать.