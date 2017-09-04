Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Баскетбол  Бельгия67 : 76Россия
Хоккей  Торпедо2 : 4Динамо Москва
Футбол  Германия1 : 0Норвегия
Баскетбол  Черногория72 : 76Хорватия
Хоккей  Спартак0 : 5СКА
Футбол  Англия0 : 1Словакия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Борщ: Шляпников и его штаб сделали все, чтобы сборная победила

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор ВК «Зенит» Санкт-Петербург Павел Борщ в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о влияния тренерского штаба сборной России на игру команды.

- Сергей Шляпников весь матч корректировал игру заменами. Как вы оцените действия нашего тренерского штаба?
- На мой взгляд, наш тренерский штаб сделал максимум для того, чтобы команда выиграла. Во-первых, мне, например, неизвестна ситуация с Юрием Бережко. Был ли он до конца здоров? До этого Юрий получил микротравму, но как он себя чувствовал в финале, мы не знаем. Во-вторых, нам нужно было закрывать Грозера, а сделать этом можно было только с помощью высокого игрока на краю сетки, которым является Егор Клюка. Этим я и объясняю замены Юрия на Егора. Что касается, выходов Максима Жигалова на подачу, то он весь турнир великолепно себя проявлял в этом компоненте – всегда либо затруднял, либо выполнял эйсы. В этом плане тоже все отлично.

Ну и, конечно, замена Сергея Гранкина на Александра Бутько, я думаю, сыграла решающую роль. Саша вышел и стабилизировал игру. Дал необходимое качество передачи. Да, может быть, они были так хорошо скрыты, но то, что они стали более предсказуемыми и надежными для наших нападающих, это очевидно. Именно с этим я связываю отличные действия Максима Михайлова в пятой партии. Максиму нужна была хорошая, качественная передача, которую Бутько смог обеспечить. Гранкин провел потрясающий турнир, но в решающей игре вышел Александр и сделал все, чтобы обеспечить победу. То, что в нашей команде два равноценных связующих, сыграло одну из ключевых ролей в итоговом триумфе сборной России, - сказал Борщ.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Павел Борщ: Эта победа была как воздух нужна российскому волейболу!Павел Борщ: Эта победа была как воздух нужна российскому волейболу!Павел Борщ в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» подвели итоги триумфального для сборной России чемпионата Европы.Павел Борщ: Победа на ЧЕ вернет нам уверенность в своих силахСпортивный директор ВК «Зенит» Санкт-Петербург Павел Борщ в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о важности победы сборной России на чемпионате Европы.Сергей Шляпников: Если у игроков все получается, то тренеру не нужно вмешиватьсяГлавный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал победу в финале чемпионата Европы над сборной Германии со счетом 3:2.Алексей Спиридонов: Сборная и без меня все выиграла, не нужно разлагать коллективДоигровщик красноярского «Енисея» Алексей Спиридонов прокомментировал победу сборной России на чемпионате Европы в Польше. В финале подопечные Сергея Шляпникова одолели команду Германии со счетом 3:2.«Европа, смотри и завидуй – волейбольная Россия на правильном пути!»«Европа, смотри и завидуй – волейбольная Россия на правильном пути!»Президент «Белогорья» Геннадий Шипулин – о победе мужской сборной России на чемпионате Европы.
Баскетбол
Сергей Базаревич: Задачу-минимум выполнили, но расслабляться рано
Хоккей
Денис Глушаков: Когда Каррера придет на хоккей? Я его сегодня звал…
Баскетбол
Алексей Швед: Легкой прогулки в матче с Бельгией не ждали
Баскетбол
Россия обыграла Бельгию на Евробаскете, ЦСКА победил «Тосно», Дзюба остается в «Зените». Главные новости дня
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Сергей Шляпников
Сергей Шляпниковвсе новости
Павел Борщ
Павел Борщвсе новости