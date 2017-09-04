Павел Борщ: Шляпников и его штаб сделали все, чтобы сборная победила

Спортивный директор ВК «Зенит» Санкт-Петербург Павел Борщ в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о влияния тренерского штаба сборной России на игру команды.

- Сергей Шляпников весь матч корректировал игру заменами. Как вы оцените действия нашего тренерского штаба?

- На мой взгляд, наш тренерский штаб сделал максимум для того, чтобы команда выиграла. Во-первых, мне, например, неизвестна ситуация с Юрием Бережко. Был ли он до конца здоров? До этого Юрий получил микротравму, но как он себя чувствовал в финале, мы не знаем. Во-вторых, нам нужно было закрывать Грозера, а сделать этом можно было только с помощью высокого игрока на краю сетки, которым является Егор Клюка. Этим я и объясняю замены Юрия на Егора. Что касается, выходов Максима Жигалова на подачу, то он весь турнир великолепно себя проявлял в этом компоненте – всегда либо затруднял, либо выполнял эйсы. В этом плане тоже все отлично.

Ну и, конечно, замена Сергея Гранкина на Александра Бутько, я думаю, сыграла решающую роль. Саша вышел и стабилизировал игру. Дал необходимое качество передачи. Да, может быть, они были так хорошо скрыты, но то, что они стали более предсказуемыми и надежными для наших нападающих, это очевидно. Именно с этим я связываю отличные действия Максима Михайлова в пятой партии. Максиму нужна была хорошая, качественная передача, которую Бутько смог обеспечить. Гранкин провел потрясающий турнир, но в решающей игре вышел Александр и сделал все, чтобы обеспечить победу. То, что в нашей команде два равноценных связующих, сыграло одну из ключевых ролей в итоговом триумфе сборной России, - сказал Борщ.