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Павел Борщ: Победа на ЧЕ вернет нам уверенность в своих силах

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Спортивный директор ВК «Зенит» Санкт-Петербург Павел Борщ в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о важности победы сборной России на чемпионате Европы.

- Можно ли сказать, что эта победа подвела черту под длительным периодом неудач для нашей сборной?
- Эта победа действительно очень важна. Она была как воздух нужна российскому волейболу и нашей сборной. Потому что за долгое время без титулов был немножечко утрачен победных дух, хотя все у нас было: и исполнители, и возможности. Не было только побед. Тем ребятам, которые уже имели победный опыт, этот триумф возвращает веру в себя, а тем, кто в национальной команде совсем недавно, дает ту самую веру. Если мы будем также профессионально относиться к волейболу, как это было на чемпионате Европы, мы можем обыгрывать любую команду, - сказал Борщ.

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