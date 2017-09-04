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Gambit Esports приглашена на EPICENTER CS:GO

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Gambit Esports получила приглашение на турнир EPICENTER по CS:GO.

В чемпионате примут участие десять команд, шесть из которых получат инвайты, а оставшиеся два слота будут разыграны между победителями квалификаций, которые пройдут в СНГ, Европе, Китае и Америке. Ранее приглашения получили SK Gaming и Astralis.

EPICENTER пройдет с 23 по 29 октября в Санкт-Петербурге. Матчи плей-офф примет спортивный комплекс «Юбилейный». Призовой фонд турнира составит 500 000 долларов.

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