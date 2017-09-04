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Владимир Гомельский: Хотели победить на классе и этого класса для победы хватило

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор Владимир Гомельский – о матче Россия – Бельгия на Евробаскете.

- В случае победы у бельгийцев был шанс претендовать на приличное место в группе. Они очень старались. У них есть три приличных исполнителя. И афробельгийцы с хорошими физическими данными. Но наша команда опять сыграла хорошо в защите и сбила сопернику быстрое нападение.

Что касается игры в нападении, то мне кажется, не было такого настроя у наших ребят, как на Сербию или Турцию. Хотели победить на классе и этого класса для победы хватило. Просто не выиграли 20 очков, а, по моему мнению, мы на эти 20 очков бельгийцев сильнее.

Мужская сборная России по баскетболу в Турции взяла верх над командой Бельгии в матче группового этапа чемпионата Европы.

Счет встречи: 76:67 (19:18, 16:15, 18:14, 23:20).

Самым результативным игроком встречи стал защитник сборной России Алексей Швед, набравший 20 очков.

Россияне выиграли все три проведенные на турнире встречи в группе D и досрочно обеспечили себе участие в плей-офф.

Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет 5 сентября с Латвией.

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