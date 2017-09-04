Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Спартак»
СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 5:0.
В составе гостей дубль на счету Ильи Ковальчука, еще по шайбе забросили Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Динар Хафизуллин.
После этого матча петербуржцы возглавляют Западную конференцию, имея в активе 16 очков и не потерпев ни одного поражения. Красно-белые с 8 очками расположились на четвертой строчке.
Следующий матч СКА проведет 6 сентября в Риге против «Динамо». «Спартак» в этот же день примет «Йокерит».
Матч
Спартак - СКА - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)
Голы:
Херсли (Y. Ketov, Тихонов), 7:05 (0:1). Тихонов (Y. Ketov, Плотников), 19:47 (0:2). Ковальчук (Плотников, Гусев), 27:39 (0:3). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 38:33 (0:4). Хафизуллин (Гусев, Прохоркин), 59:09 (0:5).
Место и дата
04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция