Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Спартак»

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 5:0.

В составе гостей дубль на счету Ильи Ковальчука, еще по шайбе забросили Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Динар Хафизуллин.

После этого матча петербуржцы возглавляют Западную конференцию, имея в активе 16 очков и не потерпев ни одного поражения. Красно-белые с 8 очками расположились на четвертой строчке.

Следующий матч СКА проведет 6 сентября в Риге против «Динамо». «Спартак» в этот же день примет «Йокерит».