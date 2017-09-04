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Дубль Ковальчука помог СКА разгромить «Спартак»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Спартак» со счетом 5:0.

В составе гостей дубль на счету Ильи Ковальчука, еще по шайбе забросили Патрик Херсли, Виктор Тихонов и Динар Хафизуллин.

После этого матча петербуржцы возглавляют Западную конференцию, имея в активе 16 очков и не потерпев ни одного поражения. Красно-белые с 8 очками расположились на четвертой строчке.

Следующий матч СКА проведет 6 сентября в Риге против «Динамо». «Спартак» в этот же день примет «Йокерит».

Матч

Спартак - СКА - 0:5 (0:2, 0:2, 0:1)

Голы:

Херсли (Y. Ketov, Тихонов), 7:05 (0:1). Тихонов (Y. Ketov, Плотников), 19:47 (0:2). Ковальчук (Плотников, Гусев), 27:39 (0:3). Ковальчук (Дацюк, Барабанов), 38:33 (0:4). Хафизуллин (Гусев, Прохоркин), 59:09 (0:5).

Место и дата

04 сентября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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