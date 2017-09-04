Всемирная боксерская суперсерия пройдет без ничьих

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии предприняли дополнительные меры, чтобы избежать возможных ничейных результатов в поединках турнира, основанном на олимпийской системе с участием восьми боксеров в одной весовой категории, сообщает AllBoxing.

Напомним, в этом месяце начнутся четвертьфиналы в первом тяжелом и втором среднем весе.

Как пояснил один из основателей суперсерии немецкий промоутер Калле Зауэрланд, каждый бой будут обслуживать четверо судей, но судейская карточка четвертого судьи будет использоваться только в том случае, если будет выходить ничья на карточках трех судей. Если же и четвертая карточка будет ничейной, победитель будет определен на основании того, кто выиграл последний раунд.

Для разрешения спорных моментов также будут использоваться видеоповторы.