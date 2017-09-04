Андрей Воронин: При Шевченко сборная Украины начала показывать отличные результаты

Экс-нападающий сборной Украины и московского «Динамо» Андрей Воронин – о сборной Украине, которая после восьми туров идет второй в отборочной группе на чемпионат мира в России.

- Андрей Шевченко, не имея тренерского опыта, возглавляет сборную. Насколько его кандидатура оправдана?

- Возьмите Гвардиолу, он взял «Барселону» не имея большого тренерского опыта, если я не ошибаюсь. В итоге - сколько титулов он выиграл за пять лет! Поэтому в данном случае тренерский опыт не играет роли. Можно тренировать 20 лет и у тебя не будет никаких результатов. У Шевченко есть большой авторитет - и это очень важно. Он много сделал не только для украинского, но и для мирового футбола. Когда-то надо начинать, и я хочу сказать, начал он довольно грамотно, позвав двух помощников иностранцев-профессионалов. И за такой короткий промежуток времени, команда начала показывать отличные результаты. Чем больше ребята будут вместе играть, тем лучше будет смотреться и игра, и картинка.

- Вы упомянули двух помощников, Рауля Рианчо и Мауро Тассотти. Многие эксперты считают, что именно они тренирую сборную, а Шевченко выполняет больше представительские функции. Согласны?

- Мне тяжело об этом говорить, потому что я не владею информацией, кто конкретно и чем занимается. Единственно, я точно знаю, что последнее слово за Андреем и он формирует состав, он главный тренер и вся ответственность лежит на нем. То, что он взял в тренерский штаб данных людей, говорит о том, что он им доверяет. Тассотти, насколько мне известно, он знает еще с тех времен, когда играл за «Милан». Даже если есть коллегиальные решения по тем или иным вопросам – это тоже хорошо, в спорах, как говорится, рождается истина. Пока этот триумвират работает и это здорово. А кто там какие функции выполняет, это, если честно, меня мало волнует. Мне нужен результат, и я вижу, что он есть.